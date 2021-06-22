درجات الحرارة المتوقعة اليوم: مكة المكرمة 49 مئوية والسودة 14

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية، كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة.

درجات الحرارة:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فتسجل مكة المكرمة 49 درجة مئوية أعلى درجة حرارة، بينما تسجل السودة 14 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.



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