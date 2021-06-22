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محمد بن مسعود - الدمام - قال الإعلامي التركي أكرم كونر إن إدارة الهلال مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الأيسلندي غيلفي سيغوردسون لاعب الوسط المهاجم في ايفرتون الإنحليزي.
وبحسب ما ذكر الإعلامي فإن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا حتى الآن يرفض اللعب في الدوريات العربية.
اللاعب الخليج 365 له اللعب في صفوف ريدينغ وسوانزي ييتي وايفرتون وتوتنهام الإنجليزيين كما لعب في صفوف هوفنهايم الألماني.
وسجل اللاعب 67 هدفًا وصنع 52 في 318 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين سجل 18 هدفًا وصنع 8 في 42 مباراة في دوري البطولة الإنجليزية.
يُذكر أن اللاعب يمتد تعاقده مع ايفرتون حتى يونيو من عام 2022 وأوضح الإعلامي أن الهلال لم يقدم بعد عرضه المالي للاعب.الهلال
إعلامي "تركي".. "الهلال" مهتم بالتعاقد مع الأيسلندي "غيلفي سيغوردسون"محمد السيّد الخليج 365 2021-06-21
قال الإعلامي التركي أكرم كونر إن إدارة الهلال مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الأيسلندي غيلفي سيغوردسون لاعب الوسط المهاجم في ايفرتون الإنحليزي.
وبحسب ما ذكر الإعلامي فإن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا حتى الآن يرفض اللعب في الدوريات العربية.
اللاعب الخليج 365 له اللعب في صفوف ريدينغ وسوانزي ييتي وايفرتون وتوتنهام الإنجليزيين كما لعب في صفوف هوفنهايم الألماني.
وسجل اللاعب 67 هدفًا وصنع 52 في 318 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين سجل 18 هدفًا وصنع 8 في 42 مباراة في دوري البطولة الإنجليزية.
يُذكر أن اللاعب يمتد تعاقده مع ايفرتون حتى يونيو من عام 2022 وأوضح الإعلامي أن الهلال لم يقدم بعد عرضه المالي للاعب.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
10:10 PM
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
12:58 AM
قال الإعلامي التركي أكرم كونر إن إدارة الهلال مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الأيسلندي غيلفي سيغوردسون لاعب الوسط المهاجم في ايفرتون الإنحليزي.
وبحسب ما ذكر الإعلامي فإن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا حتى الآن يرفض اللعب في الدوريات العربية.
اللاعب الخليج 365 له اللعب في صفوف ريدينغ وسوانزي ييتي وايفرتون وتوتنهام الإنجليزيين كما لعب في صفوف هوفنهايم الألماني.
وسجل اللاعب 67 هدفًا وصنع 52 في 318 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين سجل 18 هدفًا وصنع 8 في 42 مباراة في دوري البطولة الإنجليزية.
يُذكر أن اللاعب يمتد تعاقده مع ايفرتون حتى يونيو من عام 2022 وأوضح الإعلامي أن الهلال لم يقدم بعد عرضه المالي للاعب.
، إعلامي "تركي".. "الهلال" مهتم بالتعاقد مع الأيسلندي "غيلفي سيغوردسون" ،
المصدر : الخليج 365
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