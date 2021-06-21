شكرا لقرائتكم خبر 6.6 ملايين كلم تقطعها طائرات الخطوط السعودية إلى 41 وجهة دولية في شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الوجهات الدولية 41
متوسط الرحلات اليومية 81
الرحلات والمسافرون خلال شهر ونسبة الزيادة مقارنة بـ2020
عدد الرحلات 2447
نسبة الزيادة 190%
المسافرون 285,112
نسبة الزيادة 471%
إجمالي ساعات الطيران 9,701
المسافة المقطوعة 6,694,864 كلم
نسبة الزيادة 108%
نسبة الزيادة 88%
الوجهات الأعلى وعدد المسافرين
القاهرة 63,928
دبي 44,374
الخرطوم 28,009
كانت هذه تفاصيل خبر 6.6 ملايين كلم تقطعها طائرات الخطوط السعودية إلى 41 وجهة دولية في شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.