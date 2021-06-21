6.6 ملايين كلم تقطعها طائرات الخطوط السعودية إلى 41 وجهة دولية في شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل سيرت الخطوط الجوية العربية السعودية 2447 رحلة جوية خلال الفترة من 17 مايو حتى 17 يونيو 2021، بمعدل 81 رحلة يوميا لـ41 وجهة دولية، واستقبلت أكثر من 285 ألف مسافر. وقطعت طائرات الخطوط السعودية في تلك الفترة نحو 6.6 ملايين كلم. الوجهات الدولية 41 متوسط ​​الرحلات اليومية 81 الرحلات والمسافرون خلال شهر ونسبة الزيادة مقارنة بـ2020 عدد الرحلات 2447 نسبة الزيادة 190% المسافرون 285,112 نسبة الزيادة 471% إجمالي ساعات الطيران 9,701 المسافة المقطوعة 6,694,864 كلم نسبة الزيادة 108% نسبة الزيادة 88% الوجهات الأعلى وعدد المسافرين القاهرة 63,928 دبي 44,374 الخرطوم 28,009

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