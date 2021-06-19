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"الشؤون البلدية" توافق على تمديد مواعيد تسليم مشاريع البيع على الخارطة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، الموافقة على تمديد تواريخ تسليم مشاريع البيع على الخارطة، وذلك بسبب ظروف جائحة خلال الفترة الماضية.

ووافقا لوزير دد على قرار لجنة البيع على الخارطة بالتمديد لمدة 6 أشهر، وتم التعميم على جميع المطورين العقاريين

ويشمل التعميم مخاطبة جميع الجهات التمويلية، لتمديد تحصيل مبالغ الأرباح والتسهيلات لمدة 6 أشهر للمستفيدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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