شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون البلدية" توافق على تمديد مواعيد تسليم مشاريع البيع على الخارطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، الموافقة على تمديد تواريخ تسليم مشاريع البيع على الخارطة، وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.
ووافقا لوزير دد على قرار لجنة البيع على الخارطة بالتمديد لمدة 6 أشهر، وتم التعميم على جميع المطورين العقاريين
ويشمل التعميم مخاطبة جميع الجهات التمويلية، لتمديد تحصيل مبالغ الأرباح والتسهيلات لمدة 6 أشهر للمستفيدين.