ووافقا لوزير دد على قرار لجنة البيع على الخارطة بالتمديد لمدة 6 أشهر، وتم التعميم على جميع المطورين العقاريين

شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون البلدية" توافق على تمديد مواعيد تسليم مشاريع البيع على الخارطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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