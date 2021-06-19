اخبار السعوديه

الحصيني: غدًا تشتد حرارة الجو مع بداية موسم "التويبع"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: غدًا تشتد حرارة الجو مع بداية موسم "التويبع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن غد الأحد، يبدأ موسم "التويبع".

وعن أهم ما يميز موسم التويبع، قال الحصيني: "يظهر فيه نجم واحد هو الدبران مدته 13 يوماً، وتجف فيه الغدران، ويحمد فيه أكل البقول ويستعمل فيه كل بارد رطب".

وأضاف: "فيه أطول نهار وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة، وينعدم ظل الزوال تشتد فيه حرارة الجو، ويتلون طلع النخيل، وتزرع فيه الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا