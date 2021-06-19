شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: غدًا تشتد حرارة الجو مع بداية موسم "التويبع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن غد الأحد، يبدأ موسم "التويبع".

وعن أهم ما يميز موسم التويبع، قال الحصيني: "يظهر فيه نجم واحد هو الدبران مدته 13 يوماً، وتجف فيه الغدران، ويحمد فيه أكل البقول ويستعمل فيه كل بارد رطب".

وأضاف: "فيه أطول نهار وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة، وينعدم ظل الزوال تشتد فيه حرارة الجو، ويتلون طلع النخيل، وتزرع فيه الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير".