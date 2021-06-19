شكرا لمتابعة خبر عن وفاة أحد أشهر رواد المسجد النبوي عن عمر 107 أعوام‎‎ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توفى الشيخ محي الدين حفيظ الله، الملازم للمسجد النبوي منذ أكثر من 50 عاما، وقت صلاة أمس الجمعة، عن عمر 107 أعوام.

ونعى زوار المسجد النبوي، في المدينة المنورة، الشيخ محي، الذي قضى عقودا طويلة مواظبا على التواجد في المسجد وأصبح من أشهر رواده.

وكان حفيظ الله يحرص على صلاة الفجر في المسجد النبوي ويعود لغرفته، قبل أن يعود لصلاة الظهر ويبقى في المسجد حتى أداء صلاة العشاء جماعة خلف الإمام، كما كان يختم القرآن كل 10 أيام.