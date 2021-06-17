محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وقوفها مع السعودية فيما تتخذه من تدابير أمنية أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة من دون طيار (مفخخة) تجاه خميس مشيط ، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير أمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة 17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 11:13 PM أكدت وقوفها مع السعودية فيما تتخذه من تدابير أمنية البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة من دون طيار تجاه "خميس مشيط" البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة من دون طيار تجاه "خميس مشيط" أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة من دون طيار (مفخخة) تجاه خميس مشيط ، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير أمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها. الكلمات المفتاحية ، البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة من دون طيار تجاه "خميس مشيط" ،

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