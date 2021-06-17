شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

‏تحدث الأمير عبدالرحمن بن خالد، ممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل، عن مدى التأثير الإيجابي لتأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا.

وأكد "الأمير عبدالرحمن" أن الجمعية ستفتح مجال ضخم لتعريف الناس بالإبل وموروث الإبل وأن هذه المجتمعات تعتني بالإبل، بحسب ما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع: "الوضع بيخلي البحث عن الإبل ككائن عليه بحوث كثيرة من الناحية الاقتصادية والصحية أيضًا وتزيد من الأبحاث وتساهم في نشر الموروث".

وأضاف: "نسعى أن يكون لهذه الجمعية كيان قوي وستشارك في اليونسكو وفي الأمم المتحدة، وتضم أكثر من ١٠٠ دولة وتقوم بعمل رواج كبير لسباقات الإبل وتعريف المجتمعات بها".