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تعميم لشركات الطيران بالتأكد من إكمال القادمين للمملكة بيانات التحصين

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الرياض - محمد عبدالله - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2. 

يأتي ذلك للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول ، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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