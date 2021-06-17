خطة مطورة لتحقيق أعلى معايير سلامة قاصدي الحرمين الشريفين

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، وضع خطة عمل مشتركة مطورة، لتحقيق أعلى معايير سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وتهدف الخطة لرفع جاهزية السلامة في المسجد الحرام، بما يتوافق مع التوجيهات الكريمة للقيام بكل ما من شأنه تحقيق السلامة، والراحة لزوار وحجاج بيت الله الحرام.