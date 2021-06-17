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محمد بن مسعود - الدمام - تكشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل المقطع المتداول مؤخراً الذي قام خلاله مجموعة من الأشخاص بضبط أحد الفنانين الهواة بعد إبداعه في تقديم وصلة فنية للراب في مجمع واجهة الرياض في العاصمة الرياض.
ووفقاً للمعلومات: كان المركز الوطني للفعاليات هو الجهة المسؤولة عن المشهد، وذلك ضمن حملته للبحث واستقطاب الكفاءات الوطنية الموهوبة.
يشار إلى أن هذه المشاهد التشويقية تأتي ضمن حملات المركز في البحث عن المواهب التي تحظى بإعجاب وطلب الجمهور؛ حيث يقوم المركز بالبحث والوصول للمواهب لإعادة اكتشاف مواهبهم وصقلها، وجعلهم تحت أضواء الفن والفعاليات.
مصادر تكشف حقيقة القبض على الفنان في واجهة الرياض.. مشهد للبحث عن المطلوبين للجمهور وصقل مواهبهمعبدالله البرقاوي الخليج 365 2021-06-17
تكشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل المقطع المتداول مؤخراً الذي قام خلاله مجموعة من الأشخاص بضبط أحد الفنانين الهواة بعد إبداعه في تقديم وصلة فنية للراب في مجمع واجهة الرياض في العاصمة الرياض.
ووفقاً للمعلومات: كان المركز الوطني للفعاليات هو الجهة المسؤولة عن المشهد، وذلك ضمن حملته للبحث واستقطاب الكفاءات الوطنية الموهوبة.
يشار إلى أن هذه المشاهد التشويقية تأتي ضمن حملات المركز في البحث عن المواهب التي تحظى بإعجاب وطلب الجمهور؛ حيث يقوم المركز بالبحث والوصول للمواهب لإعادة اكتشاف مواهبهم وصقلها، وجعلهم تحت أضواء الفن والفعاليات.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
09:05 PM
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
09:58 PM
تكشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل المقطع المتداول مؤخراً الذي قام خلاله مجموعة من الأشخاص بضبط أحد الفنانين الهواة بعد إبداعه في تقديم وصلة فنية للراب في مجمع واجهة الرياض في العاصمة الرياض.
ووفقاً للمعلومات: كان المركز الوطني للفعاليات هو الجهة المسؤولة عن المشهد، وذلك ضمن حملته للبحث واستقطاب الكفاءات الوطنية الموهوبة.
يشار إلى أن هذه المشاهد التشويقية تأتي ضمن حملات المركز في البحث عن المواهب التي تحظى بإعجاب وطلب الجمهور؛ حيث يقوم المركز بالبحث والوصول للمواهب لإعادة اكتشاف مواهبهم وصقلها، وجعلهم تحت أضواء الفن والفعاليات.
، مصادر تكشف حقيقة القبض على الفنان في واجهة الرياض.. مشهد للبحث عن المطلوبين للجمهور وصقل مواهبهم ،
المصدر : الخليج 365
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