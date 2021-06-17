شكرا لمتابعة خبر عن القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل الطالب السعودي بكندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ألقت السلطات الكندية القبض على 3 مشتبه بأنهم من تسببوا في مقتل الطالب السعودي محمد الدبيسي.

ولا زالت أسرة الطالب المتوفى لا تعرف جنسية المشتبه بهم، وهم ثلاثة أشخاص أحدهم كان مرافقا للدبيسي.

ومن جانبه أوضح خال الدبيسي، أنه لم يشر إلى وجود أي خلافات مع أي شخص، بل كان في كندا لإتمام دراسته التي بدأها قبل عام في تخصص الهندسة الميكانيكية.

ولا يزال التحقيق ساريا للوقوف على ملابسات الواقعة.

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