السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع جون كيري مواجهة التغير المناخي

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع جون كيري مواجهة التغير المناخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، مع مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأميركية لشؤون تغير المناخ، جون كيري، الأربعاء، الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وتناول اللقاء الذي جرى في الرياض، الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى جهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وفق ما نقلته "واس".

ولي العهد السعودي مع جون كيري

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وحضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.

فيما حضر من الجانب الأميركي، القائمة بأعمال السفارة الأميركية بالمملكة مارتينا سترونغ، ورئيس فريق طموح المناخ والتنفيذ جوناثان بيرشينج، ورئيس الابتكار والاكتمال العالمي فارون سيفارام.