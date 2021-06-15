تحالفات موقتة لتجويد خدمة شركات ومؤسسات الداخل

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وتأتي التحالفات ضمن الصيغ التي اعتمدتها الوزارة لعمل الشركات والمؤسسات المرخص لها، وذلك بناء على مشاورات مع الجهات المختصة، وعملا بمراعاة المصلحة العامة، وبما يحقق مصلحة أداء الخدمة للحجاج على الوجه الأكمل وذلك باعتماد 3 صيغ لعمل الشركات والمؤسسات.
وتنص الصيغ على أن تعمل الشركة أو المؤسسة من خلال (تحالف موقت لهذا العام) مع إحدى شركات خدمة حجاج الداخل المستأجرة لأبراج شركة منى العقارية الستة، حيث سيتاح لتلك الشركات اختيار من ترغب من المؤسسات والشركات لتشكيل التحالف الخاص بكل برج بما يؤهل التحالف لخدمة العدد المخصص لكل برج، حيث تم احتساب عدد الحجاج في الغرفة الواحدة 8 بعد تطبيق الاشتراطات الصحية.
كما تعمل الشركة أو المؤسسة من خلال تحالف تشكله مع من ترغب من الشركات والمؤسسات للعمل في المخيم الواحد، وقد اعتمدت هذه الصيغة لضمان تمكين أكبر عدد ممكن من الشركات والمؤسسات في أعمال هذا الموسم، بحيث يتشكل كل تحالف من مجموعة من الشركات والمؤسسات على أن يتناسب عدد المجموعة مع الطاقة الاستيعابية للمخيم المستهدف الحصول عليه من التحالف.
في المقابل حددت الوزارة الضوابط المعتمدة لتشكيل التحالفات منها إعطاء الفرصة للشركات والمؤسسات في تكوين التحالفات فيما بالتوافق بينها، وبما يتناسب مع المخيمات المعينة لإسكان الحجاج في مشعر منى، والاستفادة من خدمة الاستشارات القانونية التي سيوفرها المجلس التنسيقي بالمجان، للمساعدة في تسهيل مهمة تكوين التحالفات وإبرام العقود، ويجب على الشركات والمؤسسات الراغبة في تكوين تحالف المتحالفة تعيين رئيس للتحالف، ويكون اختياره بالتوافق ما بين المجموعة، فإذا لم يتم التوافق تعين الوزارة مدير أكبر شركة في المجموعة بحسب أعداد الحجاج.
الصيغ المعتمدة لعمل شركات ومؤسسات حجاج الداخل هذا العام:
- الأولى: تعمل الشركة أو المؤسسة بالصيغة المعتادة في الأعوام الاعتيادية، بأن يخصص لها مخيم مستقل بها.
- الثانية: تعمل الشركة أو المؤسسة من خلال (تحالف موقت لهذا العام) مع إحدى شركات خدمة حجاج الداخل المستأجرة لأبراج شركة منى العقارية الـ6.
- الثالثة: تعمل الشركة أو المؤسسة من خلال (تحالف موقت لهذا العام) تشكله مع من ترغب من الشركات والمؤسسات للعمل في المخيم الواحد.
الضوابط المعتمدة لتشكيل التحالفات:
- رئيس التحالف مسؤول أمام الوزارة عن تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها مع الحجاج وضمان جودتها.
- إذا تطلب الأمر المفاضلة بين التحالفات عند تخصيص المخيمات فيتم اعتماد المفاضلة بناء على آخر تقييم معتمد.
- ستعتمد الوزارة عند إجراء المفاضلة بين التحالفات اعتماد أعلى درجة بين تقييم الشركات والمؤسسات المتحالفة.
- المنشآت المكونة للتحالف مسؤولة أمام الوزارة بالتضامن فيما بينها في حالة وقوع إخفاق أو تقصير في الخدمة.
- بمجرد تقدم المنشآت للوزارة بطلب تكوين تحالف يعد ذلك قبولا غير مشروط بجميع المعايير والضوابط المعتمدة.
- عدم حضور أي منشأة مرخص لها بالخدمة في مراحل التخصيص المحددة أو عدم الانخراط في التحالفات يعتبر اعتذارا عن الخدمة هذا العام.
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