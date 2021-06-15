الشورى يناقش شكاوى عملاء الخطوط السعودية وتعثر مشاريع المطارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى اللجان المختصة - بمجلس الشورى خلال اجتماعها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، وعدد من المسؤولين في الهيئة، تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442.

واستعرضت في بداية الاجتماع عددا من المحاور تركزت حول الهيكل التنظيمي للهيئة، واستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تمت الموافق عليها أخيرا والخطط المستقبلية.

شكاوى المسافرين

كما ناقش المجتمعون الشكاوى المقدمة من المسافرين وكيفية إنجاز الهيئة في التعامل مع 97% منها، كما تم بحث أوجه التعاون بين الهيئة ووزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة والجهات الأخرى ذات العلاقة في دعم الشركات الناشئة في تقديم حلول مبتكرة لتحسين تجربة المسافر، وجهود الهيئة نحو تحقيق هدف الوصول إلى استقطاب 300 مليون مسافر حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستفسر أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عن أسباب تعثر إكمال بعض مشاريع المطارات، وما تم حيال جهود الهيئة في توطين الوظائف وتفعيل دور المرأة في القطاع، ومنظور الهيئة المستقبلي لإيرادات الإعلانات في المطارات، وتنمية تلك الإيرادات واستمراريتها، بجانب استفسارات أخرى طرحها أعضاء اللجنة وأجاب عنها مسؤولو الهيئة، حيث تعد اللجنة تقريرها النهائي بشأن التقرير السنوي لعرضه أمام المجلس في جلسة قادمة متضمنا رأيها وتوصياتها.

وفي اجتماع آخر عقدته اللجنة بمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، وعدد من المسؤولين في المؤسسة، ناقشت اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441 /1442هـ، المتعلق بأداء المؤسسة خلال عام التقرير.

وناقش الاجتماع آليات إيجاد استراتيجية متكاملة للخطوط السعودية، واستعراض «النمو في سلسلة القيمة السياحية» والتي تهدف إلى زيادة عدد السياح إلى 100 مليون سائح سنويا، بما يمكن المؤسسة من تحقيق نمو عال في أعمالها، كما بحث الاجتماع العوائق التي تواجه المؤسسة في أدائها لمهامها، إضافة إلى مناقشة الوضع التقني لتطبيق الخطوط السعودية للجوالات الذكية، وإيجاد خدمات إضافية مقترحة على التطبيق يمكن الاستفادة منه من قبل المسافرين.

محاور لجنة الشورى مع هيئة الطيران:

