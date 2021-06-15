شكرا لقرائتكم خبر العلا تمنح الإلهام للمواهب السعودية في مسابقة «بياجيه للتصميم 2021 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت علامة (بياجيه) تعاونها مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وجامعة جنيف للفنون والتصميم ومؤسسة Turquoise Mountain، بالإعلان عن انتهاء مسابقة بياجيه للتصميم 2021 في محافظة العلا التي تعد وجهة نابضة بالتراث والثقافة، بهدف تصميم قطع مجوهرات مستوحاة من طبيعة العلا وتاريخها الفريد.

وأقيمت المسابقة في (مدرسة الديرة) بالعلا، والتي تعد اليوم مركزا للفنون والحرف اليدوية، بمشاركة 12 متسابقا ومتسابقة، حيث سلطت الضوء على إرث وتراث العلا الذي كان مصدر إلهام لكل الأعمال التي تم تصميمها في المسابقة.

وانعقدت الدورة الجديدة للمسابقة هذا العام في محافظة العلا، حيث عملت (بياجيه) خلال الأعوام التسعة الماضية، مع جامعة جنيف للفنون والتصميم، على مبادرات تدعم المبدعين والمبدعات من جميع أنحاء العالم.

وتعد مسابقة (بياجيه للتصميم2021) أحد ثمار الشراكة التي تجمع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وعلامة (بياجيه)، والتي جسدت مصدر الإلهام وسط طبيعة وتاريخ العلا مع التصاميم الإبداعية التي حظت بها المسابقة طوال أيام انعقادها.

وتلقى المتسابقون والمتسابقات في البرنامج تدريبا عمليا من قبل أساتذة (جامعة جنيف للفنون والتصميم)؛ لتعزيز جوانب المهارات الإبداعية في التصميم.

وقدم المتسابقون والمتسابقات تصاميم لقطع فاخرة وملهمة مستوحاة من تاريخ العلا العريق وجمالها الطبيعي، تترافق كذلك مع العلامة الجمالية التي تشتهر بها مجوهرات (بياجيه)، حيث تم تقييمها من خلال لجنة تحكيم تمثل الجهات الأربع المتعاونة في المسابقة.

وحصلت على المركز الأول عائشة الشلالي، وأشواق سعود على المركز الثاني، ورغد عرفة المركز الثالث، وأعلنت اللجنة أن المشاركات الفائزة اختيرت نظير التصاميم الإبداعية التي طبقت المهارات المكتسبة خلال عملية التدريب، وللجودة التي عكست الجمال الطبيعي لمحافظة العلا.

وتهدف المسابقة إلى إثراء التجربة التعليمية للمتسابقين والمتسابقات فضلا عن تسليط الضوء على المهارات الحرفية في العلا وتنميتها من خلال التدريب المتخصص ذو الجودة والخبرة اللتين تتمتع بهما «بياجيه» و»جامعة جنيف للفنون».

وقالت مديرة الموارد البشرية والاستدامة لدى علامة بياجيه كارولين ويلش-بالنتين «منذ العام 1874، قدرت عائلة بياجيه الإبداع، لكونه صلة وصل تجمع الناس ودعمت توارثه عبر الأجيال، وتتجلى قيم علامتنا في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ونحن فخورون بأننا نؤدي دورا فاعلا في هذا التحول بينما نحافظ على التراث والتاريخ للحرف اليدوية».

بدورها أوضحت مديرة البرامج الفنية والثقافية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا نورا الدبل، أن المبادرة تتماشى مع رؤية 2030 والمخطط الرئيس الذي أطلقته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بعنوان (رحلة عبر الزمن).

وأضافت «نرغب في إنشاء فريق من المبدعين والمبدعات ليكونوا جزءا من قصة العلا عند اكتمال عملية إعادة تطوير مدرسة الديرة القديمة، التي ستصبح مركزا استثنائيا للفنون والثقافة والإبداع».

المتسابقون والمتسابقات في (بياجيه للتصميم 2021):

