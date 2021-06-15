محمد بن مسعود - الدمام - جددت إدارة نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن الريو، لمدة موسم واحد، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي الجنوبي في تويتر.

وانضم الريو إلى ضمك في الموسم الماضي لمدة موسم واحد قادماً من الوحدة، وشارك معه في 14 مباراة في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة ضمك إلى تجديد عقود بعض لاعبي الفريق المحليين والأجانب. دون الكشف عن القيمة المالية.. ضمك يجدد علاقته بـ "الريو" لمدة موسم واحد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-15 جددت إدارة نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن الريو، لمدة موسم واحد، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي الجنوبي في تويتر.

وانضم الريو إلى ضمك في الموسم الماضي لمدة موسم واحد قادماً من الوحدة، وشارك معه في 14 مباراة في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة ضمك إلى تجديد عقود بعض لاعبي الفريق المحليين والأجانب. 15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 07:34 PM جددت إدارة نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن الريو، لمدة موسم واحد، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي الجنوبي في تويتر.

وانضم الريو إلى ضمك في الموسم الماضي لمدة موسم واحد قادماً من الوحدة، وشارك معه في 14 مباراة في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة ضمك إلى تجديد عقود بعض لاعبي الفريق المحليين والأجانب. ، دون الكشف عن القيمة المالية.. ضمك يجدد علاقته بـ "الريو" لمدة موسم واحد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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