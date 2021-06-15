شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل ما دار بين عمدة تاروت والإرهابي الذي نفذ بحقه حكم القتل اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عمدة تاروت بالقطيف عبد الحليم كيدار، عن تفاصيل ما دار بينه وبين الإرهابي مصطفى بن هاشم آل درويش الذي نفذ بحقه حكم القتل، اليوم.

وقال عبدالحليم كيدار خلال حديثه مع قناة "الإخبارية"، إن الإرهابي تعاون مع عدد من ضعاف الأنفس للإضرار بالدولة واعتداءات على رجال الامن، موضحا:"نصحناه بالابتعاد عن هذا الطريق لكنه لم يسمع لنا واستمر على هذا الخطأ".

وأشار إلى أن الإرهابي تعاون مع أطراف خارجية لها أهداف في زعزعة أمن الوطن، مبينا أن تنفيذ أمر القتل بحقه "عادل".

وتابع:"عانينا من الإرهاب والمجموعة الإرهابية التي عمدت التخريب في تاروت والممتلكات العامة، وأقبلوا على الاعتداء علينا شخصيا والاعتداء على المشايخ"، مشددا:"الوطن خط أحمر".