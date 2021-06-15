أخبار السعودية اليوم.. 16 مليون جرعة لقاح.. و5 مزايا للتخصيص

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021 منها: إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة لقاح كورونا بالمملكة، و٥ مزايا للموظف المشمول بالتخصيص، وأمطار رعدية تستمر أيامًا على بعض المناطق.

إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة لقاح كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

مختص: 5 مزايا للموظف المشمول بالتخصيص

قال المختص في الموارد البشرية، أسامة الشمري، إن من أبرز المزايا فيما يتعلق بالحالة التعاقدية للموظف المشمول بالتخصيص، هي زيادة دخله وبدل السكن والتأمين الطبي.

أمطار رعدية تستمر أيامًا على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية الاسبوع الجاري، على بعض المناطق بالمملكة.

«التأمينات»: إجراءان على زائري فروع المؤسسة مراعاتهما

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءين يجب على زائري أحد فروع المؤسسة الالتزام بهما، للحفاظ على سلامة الجميع.

5 خطوات لتجديد تراخيص الثروة الحيوانية قبل انتهائها

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن هناك 5 خطوات لتقديم طلب تجديد تراخيص الثروة الحيوانية والسمكية والنباتية قبل انتهائها بـ3 أشهر من خلال منصة زراعي.

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مؤسس خلية «إرهابية» بالدمام

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، كون خلية إرهابية مسلحة بهدف قتل رجال الأمن.

ظاهرة فلكية في سماء السعودية اليوم

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيُرصَد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس، اليوم الثلاثاء، وحلول ظلمة الليل، القمر بالقرب من نجم قلب الاسد على قبة السماء، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

ضبط 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بجازان

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن ضبط أكثر من 8 آلاف كغم من المواد الغذائية واللحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في عددٍ من المنشآت المخالفة بمنطقة جازان.

أكثر من 100 ألف أسرة تستفيد من حلول «سكني»

أعلن برنامج «سكني» عن استفادة 100,449 أسرة من خيارات وحلول البرنامج السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 78,349 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

7 حقوق للمستهلك عند صيانة السيارة

أوضح دليل حماية المستهلك نحو 7 حقوق عند صيانة السيارة منها تقدير تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار وتوثيقها وعدم إلزام المستهلك بدفع تكاليف لم يوافق عليها.

إنهاء المرحلة الأولى من تخصيص مخيمات الحجاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة، الثلاثاء، إنهاء المرحلة الأولى من تخصيص المخيمات لمؤسسات وشركات حجاج الداخل لحج 1442هـ.

تسجيل 450 ألف مواطن ومقيم لأداء «الحج» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 450 ألف طلب للحج، من المواطنين والمقيمين، خلال الـ 24 ساعة الأولى من فتح باب التسجيل.

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