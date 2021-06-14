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انتشرت عمالة من جنسية آسيوية في شوارع محافظة الخرج وهم يقودون دراجات نارية، خلت من أي وسائل للسلامة تقيهم حوادث الطرق، وبدون لوحات على الدراجات؛ ما جعلهم يقومون بمخالفات القيادة بالدراجات النارية.
وتفصيلاً، وثَّقت "الخليج 365" وجود هذه العمالة بشكل لافت للنظر وهم يجوبون شوارع المحافظة ذهابًا وإيابًا. وتُستخدم هذه الدراجات في تنقلهم، أو توصيل طلبات المحال للمنازل. كما قام بعضهم بوضع رقم الجوال بدلاً من اللوحة الخلفية كنوع من أنواع الدعاية له في توصيل الطلبات للمنازل .
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 08:36 PM
تُستخدم لتوصيل الطلبات.. وبعضهم وضع رقم جواله بدلاً من اللوحة الخلفيةشاهد.. عمالة على دراجات نارية بدون لوحات يجوبون شوارع محافظة الخرج
انتشرت عمالة من جنسية آسيوية في شوارع محافظة الخرج وهم يقودون دراجات نارية، خلت من أي وسائل للسلامة تقيهم حوادث الطرق، وبدون لوحات على الدراجات؛ ما جعلهم يقومون بمخالفات القيادة بالدراجات النارية.
وتفصيلاً، وثَّقت "الخليج 365" وجود هذه العمالة بشكل لافت للنظر وهم يجوبون شوارع المحافظة ذهابًا وإيابًا. وتُستخدم هذه الدراجات في تنقلهم، أو توصيل طلبات المحال للمنازل. كما قام بعضهم بوضع رقم الجوال بدلاً من اللوحة الخلفية كنوع من أنواع الدعاية له في توصيل الطلبات للمنازل .
، شاهد.. عمالة على دراجات نارية بدون لوحات يجوبون شوارع محافظة الخرج ،
المصدر : الخليج 365
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