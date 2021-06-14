شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية: الإصابة بكورونا تعطي مناعة ضد العدوى لسنة على الأقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الاستشاري عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أن الإصابة السابقة بـ "كوفيد -19" تعطى مناعة ضد العدوى الأصلية تمتد لسنة واحدة على الأقل.

وقال "عسيري" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إضافة جرعة واحدة من لقاح mRNA لها يعطي زيادة ملحوظة في المناعة ضد المتحورات ".

وكان "العسيري" قد أكد في تغريدة سابقة أن الدول التي لا يتوفر فيها لقاحات قد تظهر فيها سلالات مقاومة للقاحات تعيدنا إلى الوراء، مؤكدًا أن الحديث عن الجرعات المنشطة غير ممكن في الوقت الحالي.