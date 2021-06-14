التعليم تمدد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

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إطلاق الهوية الإعلامية لحج 1442
أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1442 هـ، وأتاحها للاستخدام من...
جدة : إيقاف شخصين تشاجرا نتيجة خلاف عائلي
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله...
سبل توقّع اتفاقية مع النقل الجماعي
وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة السعودية للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن...
نائب أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء
وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من...
الشؤون الإسلامية بالرياض تعين 245 موظفة منهن 156 داعية
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف شملت 156...
مكة الأعلى حرارة والسودة تسجل الأقل بـ 26 درجة مئوية
تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد...
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