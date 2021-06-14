التعليم تمدد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

إطلاق الهوية الإعلامية لحج 1442 أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1442 هـ، وأتاحها للاستخدام من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

جدة : إيقاف شخصين تشاجرا نتيجة خلاف عائلي صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

سبل توقّع اتفاقية مع النقل الجماعي وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة السعودية للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

نائب أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

الشؤون الإسلامية بالرياض تعين 245 موظفة منهن 156 داعية أنهت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف شملت 156... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

مكة الأعلى حرارة والسودة تسجل الأقل بـ 26 درجة مئوية تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

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