- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 06:21 PM
ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشتركنائب وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث مع المدير الإقليمي لليونيسف
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، نائب وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث مع المدير الإقليمي لليونيسف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث مع المدير الإقليمي لليونيسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.