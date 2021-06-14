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نائب وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث مع المدير الإقليمي لليونيسف

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محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 06:21 PM

ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

نائب وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث مع المدير الإقليمي لليونيسف
وكالة الأنباء السعودية (واس)

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر : الخليج 365

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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