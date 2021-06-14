السعودية | نائب وزير الخارجية يستقبل المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.