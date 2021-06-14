شكرا لمتابعة خبر عن انتشال جثماني شابين سقطا من أحد الجبال الوعرة بعقبة حزنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة "بلجرشي" جثماني شابين سقطا من أحد الجبال الوعرة بـ "عقبة حزنه" صباح اليوم.

واستعان الدفاع المدني بالحبال للوصول اليهما؛ حيث تم العثور على أحدهما متوفى والآخر يعاني من إصابات خطيرة ثم فارق الحياة قبل إخراجه من الموقع.

وكانا الشابان البالغان من العمر 29 و35 عاماً قد سقطا وهما يسيران على قدميهما من أحد الجبال الوعرة لمسافة قرابة كيلومتر نزولاً بقرية حزنة.