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انتشال جثماني شابين سقطا من أحد الجبال الوعرة بعقبة حزنه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة "بلجرشي" جثماني شابين سقطا من أحد الجبال الوعرة بـ "عقبة حزنه" صباح اليوم.

واستعان الدفاع المدني بالحبال للوصول اليهما؛ حيث تم العثور على أحدهما متوفى والآخر يعاني من إصابات خطيرة ثم فارق الحياة قبل إخراجه من الموقع.

وكانا الشابان البالغان من العمر 29 و35 عاماً قد سقطا وهما يسيران على قدميهما من أحد الجبال الوعرة لمسافة قرابة كيلومتر نزولاً بقرية حزنة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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