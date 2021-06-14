شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر يباشر 743 بلاغًا إسعافيًا أثناء موجة الغبار بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

باشرت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية خلال ثلاثة أيام، 743 بلاغًا إسعافيًا خلال موجة الغبار بالمنطقة الشرقية، من يوم الجمعة الموافق 01/11/1442هـ حتى يوم الأحد الموافق 03/11/1442هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الاحمر بالشرقية، فهد بن عثمان الغامدي، أنه قدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بالشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لعدد (768) حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: (78) حالة ناتجة عن حوادث مرورية و(8) حالات ناتجة عن حوادث دهس و(8) حالات ناتجة عن انقلاب مركبات و(190) حالة مرضية عادية مستقرة و(152) حالة مرض معدي و(42) حالة سقوط و(29) حالة نتجت عن حرائق و (5) حالات غرق.

وشملت الحالات: (11) حالة احتجاز و(2) حالتين نتيجة حروق و(15) حالة ألم في الصدر و(27) حالة غيبوبة نقص السكر و(79) حالة إغماء و(78) حالة أزمة تنفسية و(11) حالة نزيف و(7) حالات ولادة و (1) حالة تسمم بالابتلاع و(2) حالتين تسمم باللدغ و(1) حالة إصابة عمل و(10) حالات توقف قلب وتنفس و(3) حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة و(1) حالة ضربة شمس و(3) حالات اشتباه جلطة دماغية وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى (411) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى (345) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (12) حالة وفاة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين، إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية عند حدوث أي طارئ أو عارض صحي وخاصة من الذين يعانون من الأمراض التنفسية كالربو وضيق التنفس، و الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والمعرضة مباشرةً للغبار.

وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وإتباع قواعد السير، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.