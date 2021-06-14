«الأرصاد» يعلن طقس الثلاثاء.. و4 مناطق تتأثر برياح مثيرة للغبار

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الثلاثاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، ويمتد تأثيرها لمنطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

ووفق مركز الأرصاد تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، فضلا عن نشاط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.

كما يشهد البحر الأحمر أيضا، رياحا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحا سطحية شمالية غربية بسرعة بسرعة 14-40 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة: