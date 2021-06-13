شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. طبيب بالدمام يستقبل حالات مرضية من الخارج رفضتها مستشفيات عالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

استقبل مدير مركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، الدكتور محمد القحطاني، وفريقه حالات مرضية من خارج المملكة رفضتها مستشفيات عالمية.

وقال الدكتور القحطاني خلال برنامج "يا هلا" : "بدأنا في المركز منذ عام 2008، وهناك عمليات تم إجراؤها وتكللت بالنجاح بعدما تم رفضها من مراكز عالمية في أمريكا".

وأوضح القحطاني أنه في 1 يونيو 2021 حصل على منصب رئيس الجمعية العربية لزراعة الكبد والتي تضم كل الدول العربية المتوفر فيها زراعة الكبد وتأسست في 2006.

واستذكر القحطاني قصة مريضة، كانت قد فقدت الأمل في زراعة الكبد حيث لم يكن هناك متبرع متوفر، وقررت الذهاب لأمريكا، لكن شاء القدر أن يتم العثور على متبرع أتى من الإمارات متوفى دماغيا ومناسب لها، مضيفا: " اتصلت فيها ولم تصدق ما سمعته، وتمت الزراعة في الدمام، وتكللت العملية بالنجاح".