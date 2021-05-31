شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % تخفيضا في أسعار فحص PCR للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت جمعية حماية المستهلك، قائمة بمراكز فحص PCR والتي تصدر شهادات السفر المعتمدة، بتخفيض يصل إلى 80 %.

ونشرت الجمعية، عبر حسابها في «تويتر»، جدولًا تقارن فيه بين أسعار مراكز الفحص، لكي تحفزها على تخفيض السعر لصالح المواطن.

ودعت الجمعية المراكز للمشاركة في المشروع، في إطار برامج دعم المستهلك، مشيرة إلى أن البرنامج الذي أطلقته بعنوان: «قارن في انخفاض أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر»، ساهم في تخفيض كبير لصالح المواطنين.