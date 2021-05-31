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80 % تخفيضا في أسعار فحص PCR للمسافرين

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الدمام - شريف احمد - أعدت جمعية حماية المستهلك، قائمة بمراكز فحص PCR والتي تصدر شهادات السفر المعتمدة، بتخفيض يصل إلى 80 %.

ونشرت الجمعية، عبر حسابها في «تويتر»، جدولًا تقارن فيه بين أسعار مراكز الفحص، لكي تحفزها على تخفيض السعر لصالح المواطن.

ودعت الجمعية المراكز للمشاركة في المشروع، في إطار برامج دعم المستهلك، مشيرة إلى أن البرنامج الذي أطلقته بعنوان: «قارن في انخفاض أسعار فحص وإصدار شهادات السفر»، ساهم في تخفيض كبير لصالح المواطنين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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