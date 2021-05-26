هل يمكن أخذ لقاح كورونا أثناء الدورة الشهرية ؟ الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار إحدى النساء بشأن التأثير الطبي لأخد لقاح كورونا أثناء الدورة الشهرية مع وجود مشكلة سابقة بالتبويض وارتفاع هرمون الحليب.

لقاح كورونا والدورة الشهرية:

وردت الوزارة متمثلة في مركز الصحة 937 على سؤال بخصوص هذا الشأن بالقول:” لا يعتبر ذلك من موانع تلقي لقاح فيروس كورونا”.

وسابقًا أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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