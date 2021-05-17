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إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بـ كورونا⁩ من الهند⁩ للسعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بـ كورونا⁩ من الهند⁩ للسعودية

الرحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - الرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) من الهند إلى المملكة.

رحلة 15 ساعة: 

ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقت 15 ساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

نقل 74 حالة: 

الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر من (74) حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس.

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بـ كورونا⁩ من الهند⁩ للسعودية - متابعات الخليج 365 إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بـ كورونا⁩ من الهند⁩ للسعودية - متابعات الخليج 365 إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بـ كورونا⁩ من الهند⁩ للسعودية - متابعات الخليج 365

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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