المحصن بجرعة واحدة لن يسمح له بدخول البحرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن اشتراطات للسماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة.

شروط السفر إلى البحرين:

وضمن الاشتراطات أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا، وكذلك أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا محصّنًا، أو أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافيًا، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ولفتت الداخلية إلى أنه يستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وشدّدت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

شارك الخبر