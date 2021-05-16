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مسارات خاصة للسعوديين

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية ومملكة البحرين، وضع الإرشادات المناسبة للقادمين بتوزيعهم إلى فئتين، الأولى: «للسعوديين» باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار، والثانية: للجنسيات الأخرى باستخدام المسارات جهة اليمين.

وكان الرئيس التنفيذي بالمؤسسة م. عماد المحيسن، ومدير جوازات المنفذ العقيد ضويحي السهلي، ومدير قطاع الرعاية الصحية بالخبر علي آل طراد، شهدوا أمس، تطبيق فرضية لقدوم المسافرين والآلية المناسبة لتنظيم حركة القدوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية عند عودة السفر بدءا من الواحدة من صباح غد الإثنين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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