شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوى».. الجمارك تدعو المسافرين لتسجيل الهدايا والمقتنيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة، كافة استعداداته التنفيذية والخدمية، والوقائية لاستقبال القادمين إلى المملكة أو المغادرين، تزامناً مع قرار فتح جميع المنافذ البرية والبحرية لحركة سفر المواطنين، في الواحدة من صباح غد الإثنين، الخامس من شهر شوال الجاري 17 مايو 2021م.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واصلت العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في جميع منافذها البرية والجوية والبحرية؛ بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال الإجازة، وإنهاء الإجراءات الجمركية للمركبات القادمة والمغادرة، وبما يُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بانسيابية ومرونة وعدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع.

المقتنيات والهدايا

ودعت الهيئة المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها على 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبيقا للضوابط والشروط الخاصة بنظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما دعت الهيئة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار لمن يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60.000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقيدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك www.customs.gov.sa.

غرامات مالية

وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالية بمقدار 25 % من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50 % من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وأضافت الهيئة إن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة 60 من نظام الجمارك الموحد.

وأوضحت «الهيئة» أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية.