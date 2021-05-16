شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أجانب.. إحباط تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2,312,000 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية برّاد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، مشيرة إلى ضبط 4 أجانب من الداخل بالتعاون مع مكافحة المخدرات.

وكثفت الهيئة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع منافذها البرية والجوية والبحرية؛ بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال الإجازة، وإنهاء الإجراءات الجمركية للمركبات القادمة والمغادرة، بما يُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بانسيابية ومرونة وعدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع.