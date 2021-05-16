145 شهيداً في قطاع غزة بينهم 41 طفلاً و23 سيدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت مصادر فلسطينية طبية في قطاع غزة اليوم، استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 145 شهيداً.

أطفال ونساء:

وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 41 طفلا و23 سيدة، إضافة إلى إصابة 1100 شخص, من بينهم 313 طفلاً و206 سيدات، و38 إصابة بالغة الخطورة.

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