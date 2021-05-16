- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 145 شهيداً في قطاع غزة بينهم 41 طفلاً و23 سيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16
شارك الخبر
145 شهيداً في قطاع غزة بينهم 41 طفلاً و23 سيدة
منذ بدء العدوان الإسرائيلي
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت مصادر فلسطينية طبية في قطاع غزة اليوم، استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 145 شهيداً.
أطفال ونساء:
وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 41 طفلا و23 سيدة، إضافة إلى إصابة 1100 شخص, من بينهم 313 طفلاً و206 سيدات، و38 إصابة بالغة الخطورة.
شارك الخبر
شارك الخبر