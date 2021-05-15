سفارة السعودية لدى مصر توضح ضوابط لاستقبال القادمين من المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت سفارة المملكة لدى مصر الإجراءات المعتمدة من الجهات المعنية المصرية لاستقبال القادمين من المملكة.

ضوابط:

وقالت السفارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه يجب دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا عن كل شخص، وأن يكون لدى متابعات الخليج 365 تحليل pcr من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

الجواز الصحي:

وتابعت أنه حتى الآن لا يعتمد الجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية وفي حال صدور أي متطلبات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.

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