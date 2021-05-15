مبتعثون عن محمد بن سلمان : قائد الإلهام والتجديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

هنأ عدد من المبتعثين السعوديين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة، معبرين عن حبهم وولائهم للقيادة الرشيدة، مستذكرين الإنجازات والقفزات التطويرية التي واكبتها رؤية 2030 التي يقودها.

قائد ملهم:

وقال المبتعث عبد الله المرمش الشمري: مرت 4 أعوام على مبايعة قائد الإلهام والتجديد مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان شهدنا خلالها نهضة تنموية ورؤية تخدم عزة ورفعة هذا الوطن العظيم، وها نحن نقولها بكل مشاعر الحب والولاء والثقة نبايعكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي اليسر قبل العسر وفي الشدة قبل الرخاء ونسأل الله أن يوفقكم ويديمكم عزنا وفخرنا.

تجديد الولاء:

أما المبتعثة ملاك الشهراني فقالت: نجدد الولاء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما فيه خير لكل سعودي فخور بهذا الوطن الغالي، وأنا كمبتعثة أجدد الولاء والطاعة.

من جهته، قال المبتعث فلاح الدوسري رئيس النادي السعودي في مدينة بريزبن بأستراليا: اسمي وباسم مبتعثي مدينة بريزبن إلى مقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ‏ذكرى البيعة الرابعة ‏ونقول نعاهدك ياسيدي‏ أن نسير ‏على خطاك ‏لتحقيق ‏الرؤية الطموحة حتى ‏تصبح بلادنا في مصاف دول العالم.

صاحب الرؤية:

وزاد المبتعث في ماليزيا عبد الرحمن الهادي: إنها الذكرى الرابعة‏ لمبايعة ولي العهد صاحب الرؤية ‏وقائد الحنكة العصرية ‏لقد سطرت الأربع سنوات الماضية الإنجازات ‏‏على جميع ‏الأصعدة ‏وبشتى المجالات ‏بعنوان طموح لا ينتهي وعزيمة لا تتوقف، ‏وها نحن نقولها ‏بكل مشاعر الحب والولاء نبايعكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي اليسر قبل العسر وفي الشدة قبل الرخاء.

‏واختتم المبتعث عبد الرحمن الناصر: بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نتقدم بجزيل الشكر له الذي كان له الأثر الكبير بعد الله في دعمنا كطلاب في جمهورية الصين الشعبية.

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