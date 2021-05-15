السعودية تبدأ بتطبيق نظام جديد للعاطلين عن العمل

نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية (أم القرى) تفاصيل نظام جديد للعاطلين عن العمل الذي أقره مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري ، وينص على تقديم إعانة البحث عن عمل والمعروف باسم إعانة حافز، حيث سوف يتم بموجب النظام الجديد صرف مبلغ 2000 ريال شهرياً تتناقص تدريجياً خلال 15 شهراً لكل مستفيد متعطل عن العمل، ومن المقرر أن يبدأ سريان النظام الجديد بعد ثلاثة أشهر، وذلك ليشمل المسجلين الجدد في البرنامج، بينما سوف يستمر المستفيدون السابقون من البرنامج وفق الشروط السابقة.

نظام جديد للعاطلين عن العمل

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تفاصيل النظام الجديد “إعانة حافز”

وفيما يتعلق بتفاصيل نظام جديد للعاطلين عن العمل فإنه نص على ما يلي:

يحصل المستفيدون من البرنامج خلال الأشهر الأربعة الأولى على 2000 ريال لكل شهر.

يحصل المستفيدون من البرنامج خلال الأشهر الأربعة الثانية 1500 ريال لكل شهر.

يحصل المستفيدون من البرنامج خلال الأشهر الأربعة الثالثة 1000 ريال لكل شهر.

يحصل المستفيدون من البرنامج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 750 ريالاً لكل شهر.

شروط الاستفادة من نظام جديد للعاطلين عن العمل

ووفقًا للنظام الجديد “إعانة حافز”، للاستفادة منه توفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم إقامة دائمة في المملكة.

أن يكون قادرا على العمل وجادا في البحث عنه.

ألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 40 عاما.

ألا يكون موظفا في القطاعين الحكومي أو الخاص.

ألا يصرف للمتقدم معاش تقاعدي.

أن لا يصرف للمتقدم أي مخصص مالي أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

ألا يصرف له معاش من الضمان.

ألا يكون طالباً أو متدربا في التعليم أو التدريب.

ألا يكون له نشاط تجاري.

ألا يزيد الدخل الشهري أو الثروة على الحد المانع للحصول على الإعانة وفق ما تحدده اللائحة.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، ويستثنى من ذلك من سبق له الاستفادة بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة الثالثة من التنظيم،.على أن تحدد اللائحة آلية احتساب المدد.

حالات وقف صرف الإعانة من حافز

وأوضح نظام جديد للعاطلين عن العمل الحالات التي يتم وقف صرف الإعانة فورًا وتشمل التالي:

انتهاء مدة صرف الإعانة.

إذا طلب المتقدم إيقافها.

إذا توفي المتقدم.

إذا زال أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة الخامسة.

وأشار النظام الجديد إلى السماح لصندوق تنمية الموارد البشرية تعليق صرف الإعانة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، على أن تحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق الصرف.

طريقة التقديم على إعانة حافز

يمكن التقدم بطلب للاستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل عن طريق المنصة الإلكترونية “حافز” على أنه يجب مراعاة الحالتين التاليتين: