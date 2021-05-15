السعودية| السماح بتقديم الشيشة في المقاهي ضمن شروط .. فما هي؟  

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن السماح بتقديم الشيشة في المقاهي، وتقديم مختلف المعسلات، بعد أن تم حظرها خلال الفترة الماضية كإجراء ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا العالمية، واشترط القرار بعودة الشيشة في المقاهي عدة شروط ومن ضمنها اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة على تطبيق توكلنا، وذلك اعتبارًا من الـ5 من شهر شوال.

السماح بتقديم الشيشة في المقاهي

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اشتراطات صحية خاصة بالعاملين

وأوضحت الشؤون البلدية عدد من الاشتراطات والإجراءات الصحية المتعلقة بالعاملين المتواجدين في المقاهي والأنشطة التجارية وتشمل:

أن يكون جميع العاملون في المقهى محصنين بجرعتين أو بجرعة واحدة أو محصت متعافِ حسب تحديث الحالة على تطبيق توكلنا.

العامل غير المحصن في المقهى يتوجب عليه الحصول على نتيجة سلبي في اختبار PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيه عن 7 أيام ويكون على ذلك على نفقة المنشأة، وهذه الحالة لا يُسمح بها بعد 5/11/1442هـ، حيث لا يُسمح بوجود عامل غير محصن بعد ذلك التاريخ.

شروط السماح بتقديم الشيشة في المقاهي

وأما الاشتراطات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية المتعلقة بتقديم الشيشة والمعسلات في المقاهي فتشمل التالي:

يقتصر دخول المقاهي على العملاء المحصنين ( محصن بجرعيتن، أو بجرعة واحدة ، أو محصن متعافِ)، وذلك حسب تحديث الحالة على تطبيق توكلنا.

يُمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة، أو أماكن تقديم الطعام، فتقديم الشيشة مقتصر في الأماكن المفتوحة.

ترتيب الطاولات للاستخدام من قبل العملاء في الأماكن المخصصة لتقديم الشيشة بالمقهى بشكل يراعى فيه وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات في القاعة الواحدة، وغلا غير مسموح تقديم الشيشة في المقهى.

في المقاهي التي صُممت على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز لا يمكن تعديلها، فإنه يُشترط لتقديم الشيشة فيها أن يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بحيث يكون بمسافة مترين ونصف بين العملاء في الجلستين المختلفتين، مع وضع علامة أرضية توضح أماكن الجلوس بحيث تضمن وجود مسافة متر ونصف على الأقل من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة.