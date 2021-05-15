شكرا لمتابعة خبر عن استمرار ايقاف المناسبات والحفلات في قاعات الافراح والاستراحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تحديث البروتوكولات الوقائية الخاصة بقاعات الأفراح والمناسبات.

وأشارت الوزارة إلى استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة. ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق.

وأضافت أن ذلك أيضا ينطبق على الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.