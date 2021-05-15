السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2,193 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 2,193 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,446,824 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,668 وفاة.

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لندن 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 2,193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,446,824 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,668 وفاة.// انتهى //00:07ت م0002

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