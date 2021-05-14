مشهد يخطف الأنظار.. صلاة العيد في مصلى معلّق بقمم جبال فيفا

أثار مشهد لمصلى العيد بين الجبال في محافظة فيفا، إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وأظهرت الصور الإمام وهو يخطب في المصلين فيما تظهر الجبال الخضراء تحيط بمصلى العيد في قرية المخشمي بغرب جبال فيفا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

يذكر أن جبال فيفا ترتفع عن سطح البحر بـ 2000 متر تقريبًا، وتتكون من سلسلة متواصلة وقمم متفاوتة الارتفاع، وأشهرها قمة العبسية، كما يحيط به وادي ضمد، ووادي جورا في الشمال والغرب.

وتتميز هذه المنطقة باعتدال مناخها طوال العام، وتـشتهر جبال فيفا بوفرة المحاصيل الزراعية المتنوعة ومنها شجرة البن وثمرة يطلق عليها ثمرة القشدة.