قال المركز الوطني للأرصاد في متابعة لمستجدات الحالة المدارية في بحر العرب، إن تصنيف الحالة منخفض مداري عميق ويتوقع أن يتحول إلى عاصفة مدارية خلال ال 24 الساعة القادمة يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وإرتفاع الأمواج على السواحل الغربية لجمهورية الهند، مؤكدا أنه لا يوجد أي تأثير على أجواء المملكة.



كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: لا تأثير على المملكة من الحالة المدارية ببحر العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.