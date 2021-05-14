السعودية اليوم / اليابان تسجل 5095 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت اليابان خلال الـ 24 الساعة الماضية، 5095 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 668541 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 11307 وفيات.

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13:05ت م

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طوكيو 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت اليابان خلال الـ 24 الساعة الماضية، 5095 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و88 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 668541 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 11307 وفيات.// انتهى //13:05ت م0030

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