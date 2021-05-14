

جاكرتا 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل غرب سومطرة في إندونيسيا اليوم .

وأفاد معهد الجيوفيزياء الأمريكي أن الزلزال ضرب على عمق قليل قرابة الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ) قرب جزيرة نياس على بعد 250 كيلومترا جنوب سينابانغ.

// انتهى //

10:37ت م

0018





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.