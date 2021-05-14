السعودية اليوم / تونس تسجل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت تونس أمس, 720 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها إلى أن إجمالي حالات الوفيات بلغت 11963، والإصابات 324823.

// انتهى //

05:42ت م

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تونس 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت تونس أمس, 720 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و56 وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها إلى أن إجمالي حالات الوفيات بلغت 11963، والإصابات 324823.// انتهى //05:42ت م0009

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