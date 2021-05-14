شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحذر من حيازة سلاح بدون ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، مضيفة أن قضايا إطلاق النار في المناسبات تُعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تُفضي إليه من حقوق خاصة.

واوضحت النيابة أنه يتم معاقبة كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلي 18 شهراً وغرامة تصل إلي 6 آلاف ريال.

واضافت أنه يتم معاقبة كل من استخدم سلاحه المرخص دون الغرض المرخص له، أو سمح لآخرين باستخدام السلاح المرخص أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، بالسجن لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال.