السعودية اليوم / الجزائر تسجيل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجلت الجزائر 207 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية بأنها سجلت 5 وفيات ليصل عدد الوفيات إلى 3355, فيما تماثل 146 شخصاً للشفاء.

كما أوضحت أنها سجلت 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 المتحور في سلالته الهندية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بهذه السلالة إلى 20 حالة.

// انتهى //

23:47ت م

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الجزائر 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجلت الجزائر 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا , ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 124889.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية بأنها سجلت 5 وفيات ليصل عدد الوفيات إلى 3355, فيما تماثل 146 شخصاً للشفاء.كما أوضحت أنها سجلت 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 المتحور في سلالته الهندية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بهذه السلالة إلى 20 حالة.// انتهى //23:47ت م0142

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