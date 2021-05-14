البحرين تدين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه السعودية

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (مفخخة) باتجاه المملكة، في عمل إرهابي ممنهج ومتعمد يستهدف أمن وسلامة المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة التي تهدف إلى المساس بأمن المملكة واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الصواريخ والطائرات المفخخة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، فجر الخميس، اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باتجاه السعودية.

وأكد التحالف نجاحه في «إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيات بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب السعودية»، وشدد على أن «الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراعِ الشعائر الدينية، وتنافي أيضًا الأعراف الدولية».